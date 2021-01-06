Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu kendisini protesto eden öğrencilere el salladı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof.Dr. Melih Bulu, kendisini protesto eden öğrencilere odasından el salladı.

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasının ardından protesto ve tepkilerle karşılaşan ve bir anda Türkiye'nin konuştuğu isim haline gelen Prof.Dr. Melih Bulu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in canlı yayın konuğu oldu. Melih Bulu, protestocuların yuhalama tepkisine el sallayarak yanıt verdi.

Cüneyt Özdemir, tartışılan rektöre seslenerek şu ifadeleri kullandı; ''Hocam bu iş nasıl olacak?. Şu anda yüksek sesle geliyor. Öğrencilerden size protesto devam ediyor.''

''Hocam canlı yayında el sallayın, beraber görelim''

Melih Bulu ise ''Sizden sonra onlara el sallayacağım.'' derken Cüneyt Özdemir ise ''Hocam canlı yayında el sallayın, beraber görelim.'' ifadesini kullandı.

''Size ilginç bir hoş geldin....''

Öğrencilerin yüksek süsle yuhalaması ve tepki göstermesi canlı yayına kadar yansırken Cüneyt Özdemir, ''Size ilginç bir hoş geldin.... anladığım kadarıyla'' şeklinde youmladı.