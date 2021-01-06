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Gençlerbirliği Hatay karşısında rahat kazandı

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Başkent ekibi 3-1 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 45+3 ve 52. dakikalarda penaltıdan Piris, 84. dakikada Sio kaydetti. Atakaş Hatayspor'un golü ise 25. dakikada Boupendza'dan geldi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği 19 puana yükselirken Hatayspor 27 puanda kaldı.

Bir sonraki haftada Hatayspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

Gençlerbirliği: 3 - Atakaş Hatayspor: 1

Stat: Eryaman 

Hakemler: Yasin Kol, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin 

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen (Dk. 90+2 Mustafa Hüseyin Seyhan), Sefa Yılmaz (Dk. 86 Rahmetullah Berişbek), Candeias, Ayite (Dk. 72 Furman), Sio (Dk. 90+2 Gökhan Altıparmak)

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong (Dk. 62 Soner Örnek), Pablo Santos, Katranis (Dk. 62 Mesut Çaytemel), Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 45+2 Akın Alkan), Akintola, Boupendza, Diouf (Dk. 38 Selim Ilgaz)

Goller: Dk. 25 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+3 ve 54 Piris da Motta (Penaltılardan), Dk. 84 Sio (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 43 Munir (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Johansson, Dk. 49 Soner Dikmen, Dk. 72 Ayite, Dk. 82 Candeias, Dk. 85 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 33 Pablo Santos, Dk. 45+1 Akintola (Atakaş Hatayspor)

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