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HABER /  DÜNYA

Trump'tan gider ayak Çin merkezli sekiz uygulamaya yasak getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresinin bitmesine iki haftadan az bir süre kala Çin merkezli sekiz uygulamayı yasaklayan kararnameyi imzaladı.

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Yasaklanan uygulamalar arasında Alipay, QQ Wallet ve WeChat pay gibi popüler ödeme platformları bulunuyor. Yasakların "ABD ulusal güvenliğine tehlike oluşturdukları" gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Kararda "ABD ulusal güvenliğini korumak için, Çin bağlantılı yazılımları üreten ve kontrol edenlere karşı agresif önlemler almalıyız" dendi.

Karar 45 gün sonra uygulamaya girecek ancak Joe Biden 20 Ocak'ta Trump'tan görevi devralacak.

Trump daha önce de popüler sosyal medya uygulaması TikTok'un ABD ayağının ABD'li bir şirkete satılmaması halinde yasak getireceğini açıklamış, şirket uygulamanın ABD ile ilgili kısmını satmak için görüşmelere başlamıştı. Trump bu sırada yasağın uygulamaya girmesini uzatmıştı. Uygulama hala ABD'de kullanımda ve satışı gerçekleşmedi.

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