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Fenerbahçe Osayı Samuel ile prensipte anlaştı!

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kanat oyuncusu Osayı Samuel ile anlaştığı iddia edildi.

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Fenerbahçe, Nijeryalı kanat oyuncusu Osayı Samuel ile anlaştı. QPR'de forma giyen kanat oyuncusu hakkında bilgiler peş peşe geliyor. Oyuncunun kulübüyle bonservis pazarlıkları sürüyor. Bright Osayi-Samuel, geçen sezonki transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

Osayı Samuel'in hem İngiliz pasaportu hem de Nijerya pasaportu var. Hem forvet hem de sağ kanat pozisyonunda forma giyebilen başarılı oyuncu 31 Aralık 1997'de Nijreya'da dünyaya geldi. Queens Park Rangers ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden oyuncu 1.75 boyunda.

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