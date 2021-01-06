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Beşiktaş'tan Mario Mandzukic bombası! Görüşmeler başladı

Beşiktaş bir süredir peşinde olduğu Mario Mandzukic'e resmi teklifini iletti. Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek isteyen Hırvat golcünün, Siyah-Beyazlıların 1,5 milyon euroluk teklifini kabul etmesi bekleniyor.

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Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Devre arasında birer santrfor, stoper ve orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar çalışmalarını sürdürüyor. Forvette birçok isim üzerinde duran Beşiktaş, 17 Ocak'ta oynanacak Galatasaray derbisine yeni golcüyü yetiştirmeyi planlıyor.

6 aylık sözleşme
Sezonun 2. yarısı öncesi kadrosuna bir forvet katmak isteyen Siyah Beyazlılar'da ilk hedef Mario Mandzukic. Geçen sezon Al-Duhail takımında oynayan Hırvat oyuncu, bu sezon bir kulüple anlaşmadı. Serbest durumda olan 34 yaşındaki forvete 6 aylık sözleşme sunan Beşiktaş, cevap bekliyor.

Performansa göre sözleşme uzayabilir
Daha önce yapılan görüşmede Beşiktaş’tan 3.5 yıllık kontrat isteyen Mandzukic, kararını kısa sürede iletecek. Siyah Beyazlılar'ın Hırvat oyuncuya sunduğu teklifte, bu sezon göstereceği performansa ve oynayacağı maç sayısına göre sözleşmesinin uzatılması maddesi de yer alıyor.

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