Diyarbakır'da avukat, eşi ve stajyeri doğalgaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti

DİYARBAKIR'da avukat Ömer Baran ve stajyeri doğalgaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirirken, avukatın eşi ise tedavi altına alındı. Avukatın eşi Müjde Baran ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Diyarbakır'da yaşayan avukat Ömer Baran'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Yenişehir ilçesine bağlı Ali Emiri 4'üncü Sokak'ta bulunan avukatlık bürosununa gelen ekipler, 3 kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu.

Avukat ve stajyeri ölü bulundu

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre doğalgazdan zehirlenen avukat Ömer Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Avukatın eşi de hastanede hayatını kaybetti

Baran'ın eşi Müjde Baran ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Müjde Baran, kurtarılamadı. 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.