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Wikileaks kurucusu Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi

Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebi "kaçma riski" gerekçe gösterilerek reddedildi. Britanya'daki mahkeme Assange'ın ABD'ye iadesini reddetmişti

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Britanya'da bu hafta düzenlenen duruşmada casusluk suçlarıyla yargılanmak üzere ABD'ye iadesi kabul edilmeyen Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi. Hâkim Vanessa Baraitser, "geçmiş hareketlerini göz önünde bulundurduğunda Assange'ın kaçma riski olduğunu" belirtti.

"Kaçma riski" gerekçesi

Hakim Baraiter, Wikileaks kurucusu Assange'ın "kaçma riskini" gerekçe gösterirken cinsel taciz suçlamalarıyla soruşturulmak üzere İsveç'e iadesi söz konusu olduğunda 2012 yılında Ekvador Büyükelçiliği'ne kaçtığını hatırlattı. Assange, Ekvador Büyükelçiliği içinde yedi yıl geçirmişti. 

Assange, bu hafta ABD'ye iadesinin reddedilmesinden sonra Belmarsh Cezaevi'ne geri götürülmüştü. 

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