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HABER /  DÜNYA

Bilim insanlarını şaşırtan keşif! 2 yaşındaki çocuk kasti olarak gömülmüş

Demirören Haber Ajansı

Fransız ve İspanyol arkeologlar tarafından yapılan araştırma, 41 bin yıl önce, iki yaşındaki Neandertal çocuğun modern insanlar gibi ölülerini gömdüğünü ortaya çıkardı.

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Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi ve İspanya'daki Bask Ülkesi Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından ortak yürütülen Ferrassie bölgesindeki arkeoloji çalışma, 41 bin yıllık iki yaşındaki Neandertal çocuğun modern insanlar gibi ölülerini gömdüğünü ortaya çıkardı. Fransız ve İspanyol araştırmacılar, modern yüksek teknoloji yöntemlerini kullanarak bölgede keşfetteki kalıntıları inceledi.

Yapılan araştırmada, çocuğun iskeletine ait daha önce tanımlanmamış 47 kemiğin tespit edildiği ifade edildi. Araştırmada ortaya çıkan bir başka detaya göre, ise iki yaşındaki Neandertal çocuğun kasti olarak gömüldüğü ifade edildi. Öte yandan yaklaşık 41 bin yaşında olan bu kemik, doğrudan tarihlenen en yeni Neandertal kalıntılarından biri oldu.

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