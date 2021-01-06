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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan karantinaya girdi

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ülkedeki salgın durumu nedeniyle karantinaya girdiği belirtildi. Paşinyan'ın hangi gerekçeyle karantinaya girdiğine dair ise bilgi verilmedi.

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Paşinyan'ın karantinaya alındığına dair açıklama Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorgyan'dan geldi. Ancak Gevorgyan, yazın koronavirüsü geçiren Paşinyan'ın yeniden koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı veya temaslı olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Paşinyan'ın Ortodoks Ermenilerin bugün kutladıkları Noel Bayramı için başkent Erivan'daki Aziz Georgiy Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılmaması dikkat çekmişti.

Ermenistan Başbakanı'nın istifasını isteyen muhaliflerin Paşinyan'ı kiliseye sokmamayı planladığı basına yansımıştı.

Paşinyan, 2020 yazında Kovid-19 hastalığını geçirmişti. Dün Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

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