Zehri ölmüyor hemen etki gösteriyor siyanür etkisinde! Van'da 1 kişiyi öldürdü

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının güçlü bir zehri olduğunu belirterek, “Balon balıklarının toksini protein yapısında değildir. Herhangi bir ısı işleminde zehir ölmüyor. Bu yüzden hemen etkisini gösteriyor. Balon balığının gerçekten çok güçlü bir zehri var. Hatta literatürlerde siyanür etkisinin de olduğu belirtiliyor" dedi.

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AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Van'da kaya balığı zannederek yedikleri balon balığından zehirlenerek hastaneye kaldırılan ve biri ölen 2 kişinin durumunu değerlendirdi. Küçük balon balıklarının yanlışlıkla kaya balığına benzetilerek yenmiş olabileceğini aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, balon balığının zehrinin siyanür kadar güçlü bir zehre sahip olduğunu belirterek yenmesinin çok tehlikeli olduğunu vurguladı.



Balon balığının küçük türünün kaya balığına benzetildiği için vatandaşlar tarafından tüketilip zehirlenmelere yol açtığına dikkati çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Muhtemelen yanlışlıkla küçük balon balıkları kasalara karıştı. Kaya balıkları küçüktür, vatandaşlar da balon balıklarını kaya balığı zannedip yediler. Belki de balığı iyi temizlemediler. Balıkların karaciğer bölgesinde toksin miktarı çok yüksek, belki karaciğeri iyi temizlemedikleri için Van'daki bu vatandaşlar zehirlendi" dedi.







Zehri siyanür kadar güçlü

Aslan balığı, iskorpit balığı ve trakunyaz balıkları gibi balıkların içinde bulunan toksit miktarlarının çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Bu tür balıklarda toksit protein yapısındadır. Ancak balon balıklarının toksini protein yapısında değildir. Herhangi bir ısı işleminde zehir ölmüyor. Bu yüzden hemen etkisini gösteriyor. Balon balığının gerçekten çok güçlü bir zehri var. Hatta literatürlerde siyanür etkisinin de olduğu belirtiliyor. Çok güçlü ve etkili zehri olduğu kaynaklarda aktarılıyor" diye konuştu.



Zehri beslendiği canlılardan alıyor

Prof. Dr. Gökoğlu, “Balon balıklarındaki zehri balığın beslendiği canlılardan aldığını savunan bilim insanları var. Bu toksini üreten bakterilerin olduğunu belirten bilim insanları da bulunuyor. Tam net değil ama çok balon balığının güçlü bir zehri var" dedi.



"Ekonomik olarak kazanç olur"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balon balıklarının ekonomik olarak değerlendirmesi için birtakım girişimlerde bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “İki tür balon balığı toplandı ve ihracatının yapılabileceği gibi bir haber aldık. Balon balıklarının ekonomik olarak değerlendirilmesinin insanlık yararına kullanılmasıyla ilgili önerilerde bulunmuştum. Eğer bu gerçekleştirilirse çok güzel bir olay olur. Hem ülkemize döviz kazandırılır hem de balıkçılarımıza ekonomik olarak kazanç olur" diye konuştu.



"3 arkadaş uzun süre tedavi görmüştü"

Van’da balıkçı arkadaşıyla birlikte pişirdikleri kaya balığına benzeyen balon balığını yiyerek zehirlenen K.İ. isimli fırıncı tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Balıkçının ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Antalya'da geçen 10 Mayıs'ta Hükümdar Akbay (52), Ali Akgül (51) ve Nedim Derbek (46), sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen seyyar satıcıdan poşet içinde satın aldıkları balığı yedikten sonra fenalaşmış, hastaneye kaldırılan 3 arkadaş uzun süre tedavi görmüştü. Mezgit zannederek yedikleri balığın balon balığı olduğu ortaya çıkmıştı.





