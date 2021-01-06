Koronavirüste dönüm noktası! Kordon kanında bulunan kök hücreler hastaları iyileştirdi

ABD’de yapılan çalışma, bebeklerin kordon kanında bulunan kök hücrelerin, durumu ağır Covid-19 hastalarının hayatta kalma olasılığını iki kat artırdığını ortaya koydu. Kök hücrelerin, akciğerlerdeki hasarlı dokunun onarılmasını hızlandırdığını ve Covid-19 hastalarının ölümüne yol açan sitokin fırtınasını önlediği belirtildi. FDA tarafından onaylanan araştırmanın Covid-19'la mücadelede dönüm noktası olması bekleniyor.

Abone ol

ABD’de yer alan Miami Üniversitesi’nden bilim insanları, yeni doğan bebeklerin kordon kanında bulunan kök hücrelerin, 85 yaşın altındaki ağır Covid-19 hastalarının hayatta kalma olasılığını iki kat artırdığını açıkladı. Araştırmacılar, tek bir göbek kordonunun 10 bin hastanın hayatını kurtarabilecek kadar kök hücre içerdiğini belirtti.

Çalışmanın yazarı Profesör Camillo Ricordi, ölümcül koronavirüs için ucuz ve etkili bir tedavinin anahtarını ellerinde tuttuklarını söyledi. Ricordi, "Kök hücre tedavisi normal bağışıklık tepkisini geri yüklemek ve yaşamı tehdit eden komplikasyonları tersine çevirmek için akciğerdeki akıllı bir bomba teknolojisi gibi” ifadelerini kullandı.

24 ağır covid-19 hastasında uygulandı Stem Cells Translational Medicine dergisinde yayınlanan çalışmada Jackson Memorial Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 24 ağır Covid-19 hastasına kök hücre tedavisi uygulandı. Tedavi grubundaki her denek için toplam 200 milyon kök hücre kullanıldı.

Söz konusu tedaviye rağmen sadece 85 yaş üstü 1 kişi öldü Hastaların hepsi virüse yakalandıktan sonra, şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu geliştirdiler. Her birine bir plasebo veya kök hücreden iki gün arayla iki enjeksiyon verildi. Bir ay sonra ise hayatta kalanların oranının kök hücrelerle tedavi edilen grupta yüzde 91 iken, plasebo verilenlerde ise yüzde 42 olduğu görüldü. Kök hücre tedavisine rağmen ölen tek kişinin ise 85 yaşın üzerinde olduğu belirtildi.

2 haftada taburcu, 1 ay sonra tamamen semptomları kayboldu Bununla birlikte, ekip kök hücre tedavisi görenlerde iyileşme süresinin daha hızlı olduğunu buldu. Buna göre, tedavi edilenlerin yarısından fazlası son dozun ardından iki hafta içinde taburcu olurken, yüzde 80'den fazlasının bir ay sonra tamamen semptomsuz olduğu ifade edildi.

Akciğerlerdeki doku yenilenmesini arttırıyor Ricordi, kök hücrelerin doku yenilenmesini destekleyen, akciğerleri ve diğer organları onaran antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu ve bu nedenle on yıldır Tip 1 Diyabet gibi durumlarda sahip olabilecekleri faydaları araştırdıklarını söyledi.

"Kök hücreler doğrudan akciğerlere ilerliyor, bu da..." Çalışmanın başyazarı Giacomo Lanzoni ise, “Sonuçlarımız kök hücre tedavisinin güçlü anti-enflamatuar, immünomodülatör etkilerini doğruladı ve hücrelerin şiddetli Covid-19 hastalarında ölüme neden olabilecek sitokin fırtınasını engelledi. İntravenöz (damar içi enjeksiyon) olarak verildiğinde, kök hücreler doğrudan akciğerlere ilerliyor, bu da akut solunum sıkıntısı sendromu olanların tedavisini hızlandırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

FDA'dan bir hafta içinde onay geldi Diğer taraftan Ricordi, “Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvurduk ve önerdiğimiz randomize kontrollü çalışmamızı bir hafta içinde onayladılar. Şu anda, kök hücreleri henüz ciddi bir şekilde hastalanmamış ancak hastalığın ilerlemesini durdurup durdurmadıklarını görmek için ventilasyon gerektirme riski taşıyan hastalarda kullanmayı planlıyoruz” dedi.

Sitokin fırtınası nedir? Bağışıklık sisteminin yaralanma veya enfeksiyona tepkisinde yer alan bir grup hücreye sitokin adı veriliyor. Stokinler problemin ortaya çıktığı yere gitmek için yarışıyor ve vücudu yabancı bir istilacıya karşı savunmak için daha fazla bağışıklık hücresi göndermesi için sinyal gönderiyor.