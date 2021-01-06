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Konya'da zincirleme kazada can pazarı: Otomobilde sıkışan baba ile oğlu kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, 2 otomobille TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan baba ve oğlu itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Akşehir ilçesi Atakent kavşağında meydana geldi. Mustafa Şahin (54) yönetimindeki 03 EY 736 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen İsmet Baykondu'nun kullandığı 42 Y 3696 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hasan Dündar yönetimindeki 48 AV 726 plakalı otomobil de önündeki Şahin'in otomobiline çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Mustafa Şahin ve yanındaki oğlu Adnan Şahin (24) sıkıştı.

Diğer otomobildeki Şükrüye Karatepe ve Fatma Şahin de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Mustafa Şahin ve oğlu Adnan Şahin, itfaiye ve sağlık ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Güzel haber: Sağlık durumları iyi                                                                        Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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