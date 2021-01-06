BIST 1.500
DOLAR 7,34
EURO 9,06
ALTIN 459,47
HABER /  GÜNCEL

Firari eski emniyet müdürleri Ankara'da yakalandı

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski 1'nci sınıf Emniyet Müdürleri A.D. ile İ.E. örgütün gaybubet evinde yakalandı.

Abone ol

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski 1'nci sınıf Emniyet Müdürü A.D.'nin Sincan'da örgütün gaybubet evinde kaldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. A.D., polis tarafından yakalandı.

Eski 1'nci Sınıf Emniyet Müdürü İ.E. ise 4'üncü kattaki evin balkonundan asma ağaca tutunarak kaçmaya çalıştı. Polis ile yaşanan kovalama sonucu İ.E. de yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda örgütsel içerikli notlar bulundu
Evde yapılan aramada, terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel içerikli notlar, dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. A.D. ile İ.E'nin kaldığı dairenin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski albay rütbesindeki kişiye ait olduğu tespit edildi.

İkisi de Bylock kullanıcısı
İki eski emniyet müdürünün yakalanmamak ve fark edilmemek için sahte kimlik taşıdıkları ve kılık değiştirdikleri belirlendi. Ayrıca, 'Emniyet Mahrem' yapılanması içerisinde örgüte yüksek sadakat duyan ve iradesini teslim edilen personeller olarak örgüt tarafından kodlandıkları ve her ikisinin de Bylock kullanıcısı olarak örgütsel mesajlaşmalar yaptığı tespit edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
2021'de dolar 7 liraya düşecek! UBS’ten dikkat çeken dolar tahmini
Gürcistan'dan çalışmak için Antalya'ya geldi! Şok eden gerçeği öğrendi
Arhavi Belediyesi makam aracı haczedildi
Sakarya’daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin dava ertelendi
Bipolar hastası kadını Adana’da fuhuşa sürüklediler! Çaresiz eş: Evine dön!
Fenerbahçe, Mesut Özil ile anlaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komşu oluyor
Adnan Bali İş Bankası Genel Müdürlüğünü Mart'ta bırakacak! Flaş açıklamalar geldi
Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı! Kalp atış hızınıza dikkat edin
Hayrettin Karaoğuz kaç yaşında aslen nereli sevgilisi var mı?
Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa etti
Yorumlar