2021'de dolar 7 liraya düşecek! UBS’ten dikkat çeken dolar tahmini

İsviçreli banka UBS, 2021'de dolar/TL kurunun seyri üzerine dikkat çeken bir analizde bulundu. Analize göre dolar, 2021'in ikinci çeyreği sonunda 7 TL seviyesine kadar düşebilir. Bankanın dördüncü çeyrek için tahmini ise 7.60 olarak kayıtlara geçti.

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UBS, Dolar/TL ‘nin 2021’de 7 seviyesine kadar çekildikten sonra yükseliş yaşanacağını öngördü. İsviçre merkezli banka 5 Ocak tarihli notunda Türk Lirası’nın performansına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın para politikasını sıkılaştırması ve doların genel zayıf seyriyle birlikte liranın geçen haftalarda değer kazandığı belirtilen notta, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığın ve küresel dinamiklerin lirayı desteklemeye devam edebileceği ifade edildi.

2021'de Türk lirasından iyi performans beklentisi Liranın dolar karşısında yılı yüzde 20 düşüşle tamamladığına değinen UBS, kasım ayında ekonomi yönetiminde yaşanan görev değişikliklerinin makro politikada iyileşmenin temellerini oluşturduğunu belirterek bu yıl liranın daha iyi bir performans göstermesini bekliyor.

Bununla birlikte risklerin devam ettiği konusunda uyaran banka, geçmiş verilerin uzun vadede büyüme odaklı politikalara dönüşü işaret ettiğinin altını çizdi.

Enflasyon verisinin aralıkta yıllık yüzde 14,6 ile sürpriz yaptığını belirten bankaya göre bu durum sıkı para politikasının devam etmesi gerektiğini gösteriyor.

Dördüncü çeyrek beklentisi 7.60

UBS’in genel beklentisi, TCMB’nin yeni patikasında devam edeceği varsayımıyla, para politikasında son birkaç ayda yaşanan iyileşmenin lirayı desteklemeye devam edeceği yönünde.

Bankanın dolar/TL’de çeyrek sonu tahminleri birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için sırasıyla 7.10, 7.00, 7.30 ve 7.60 seviyelerinde bulunuyor.

Bankanın beklentilerine ilişkin riskler ise sıkı parasal koşulların yetersizliği, makro politikaların enflasyonla mücadeleden ekonomik büyümeye kayması ve jeopolitik riskler olarak sıralandı.