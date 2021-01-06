Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı! Kalp atış hızınıza dikkat edin

İNGİLTERE'de yapılan bir araştırma, kalp atış hızındaki artışın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) belirtilerinden biri olabileceğini ortaya koydu.

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COVID Symptom Study'nin verilerine dayandırılan habere göre; dünyanın farklı bölgelerinden 4 milyondan fazla kişinin verileri mobil uygulama yardımıyla analiz edildi.

Araştırmanın sonuçları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) düzensiz veya yüksek hızlı kalp atışına neden olabileceğini gösterdi.

Doktorlar, nabzı ölçerken hatalardan kaçınmak için ölçümün kişinin sakin olduğu anda yapılması, tercihen ölçümden önce kişinin 5 dakika dinlenmesi ve gevşemesi, yani stres faktörlerini veya fiziksel yükleri vücuttan atması gerektiğini vurguladı.