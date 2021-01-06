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HABER /  EKONOMİ

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı! 500 yeni istihdam

Türk Telekom, yeni yıla istihdam sağlayarak başladığını duyurdu. 2020 yılında 9 binin üzerinde çalışanı bünyesine katan Türk Telekom Grubu, yeni yılın ilk günlerinde tüm Türkiye’de görev alacak 500 teknikeri daha saha ekibine kattığını açıkladı.

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Türk Telekom Grubu, tüm Türkiye’de görev alacak 500 teknikeri daha saha ekibine kattığını açıkladı.

Türk Telekom, pandemi sürecinde de istihdama katkısını sürdürdüğünü duyurdu. Türk Telekom’un telekomünikasyon sektöründe en büyük çalışan ekosistemine sahip şirket olduğunu ifade eden Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Sürdürülebilir bir istihdam oluşturmak en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Kesintisiz iletişim sağlamak için her koşulda fedakârca görev yapan saha ekibimize, tüm Türkiye’de görev alacak 500 yeni tekniker katıldı.

Türk Telekom ve grup şirketlerimiz Argela, İnnova, Sebit,  AssisTT ve Türk Telekom International ile 2020’de toplam 9 binin üzerinde kişi ailemize dâhil oldu. Millî sorumluluk bilinciyle istihdama katkı sağlamak ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz ve 2021’de de ülkemizin ekonomisine destek olacağız” dedi.

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