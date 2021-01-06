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Son dakika benzine büyük zam geliyor! Araç sahipleri dikkat pompaya yansıyacak

Benzine son dakika zam haberi geldi. Benzinin bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzine dün gece 7 kuruş indirim gelmişti.

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Milyonlarca benzinli araç sahibini üzecek son dakika gelişmesi yaşandı. Benzine bugün zam geliyor... Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısında itibaren benzinin litre fiyatına 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Söz konusu zammın 7 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansırken, 4 kuruşluk kısım ise eşel mobil sisteminin devreye girmesi ile ÖTV’den karşılanacak.

Dün 7 kuruş indirim gelmişti
Benzine dün 11 kuruş indirim gelmiş, bunun 7 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.

Güncel benzin fiyatları

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 7.18 TL’den, Ankara’da ortalama 7.22 TL’den, İzmir’de ise ortalama 7.25 TL’den satılıyor.

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