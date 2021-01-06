AK Parti 81 ilde İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusu yapacak

AK Parti, darbe imalı sözleri nedeniyle İlker Başbuğ, 'Türbanlı hakim' sözleri nedeniyle Fikri Sağlar ve skandal videosu nedeniyle Can Ataklı kakkında 81 ilde suç duyuru yapma karar ıaldı

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AK Parti, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP'li Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacak. İllerdeki toplam 979 ilçe teşkilatının ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Fikri Sağlar, başörtülü hakimleri hedef alırken, İlker Başbuğ 27 Mayıs darbesi üzerinden yeni darbe imasında bulunmuştu. Can Ataklı ise, skandal videosunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurtulmak için büyük depremler ve yangınlar yaşanmasını ya da büyük bir savaş kaybetmek gerektiğini, darbe yapacak güç olmadığını savunmuştu.

Fikri Sağlar ne demişti?

CHP'li Fikri Sağlar , Halk TV canlı yayınında "Kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var. Nitekim de başıma da geldi" dedi. Fikri Sağlar'ın büyük tepki çeken sözleri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Can Ataklı ne demişti?

Can Ataklı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurtulabilmek için nelere umut bağladığını ortaya sermişti. Erdoğan’ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Ataklı olması gerekenleri şöyle sıraladı:

- Doğal felaketler lazım, deprem, büyük yangınlar, sel felaketleri gibi...

- Yada çok büyük bir askerî yenilgi şart!..

- Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım...

Ataklı "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok" diye konuştu.

İlker Başbuğ ne demişti?

Daha önce AK Parti'ye FETÖ'nün siyasi ayağı iması yapan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, AK Partililerle davalık olmuştu. Başbuğ Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda ise "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" diyerek darbe imasında bulunmuştu.