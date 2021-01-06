Emniyet'ten yeni kimlik kartı uyarısı! Son tarih 30 Haziran 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarına yeni kimlik kartlarına ilişkin uyarıda bulundu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

30 Haziran son tarih

EGM'den yapılan açıklamada, şöyle denildi: 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanlarıyla ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek vatandaşlarımızın yeni tip kimlik kartı ile çıkması zorunludur.