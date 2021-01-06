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Boğaziçi Üniversitesi'ne takılan kelepçeyle ilgili soruşturma! Polis ne dedi?

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Güney Kampüs ana giriş kapısı önünde yapılan eylem sırasında demir sürgülü kapıya kelepçe takılması ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde olaylı protestolar sırasında güney kampüs ana girişindeki demir sürgülü kapıya takılan kelepçeyle ilgili inceleme başlatıldı. Edinilen bilgilere göre kelepçenin üniversitenin özel güvenlik görevlilerine ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede kelepçenin kapıya Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru tarafından takıldığı belirlendi.

O polis 'inisiyatif kullandım' dedi

Polis memurunun üst amirlerinden talimat almadan kelepçeyi kapı demirlerine taktığı tespit edildi. Olayla ilgili bilgisine başvurulan polis memurunun inisiyatif kullanarak kelepçeyi demir kapıya açılmaması amacıyla taktığını söylediği kaydedildi. Olayla ilgili kapsamlı incelemenin sürdüğü belirtildi.

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