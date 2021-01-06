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6 Ocak altın fiyatları! Gram altın 460 lira seviyelerinde

 Altın alacaklar dikkat! Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 460,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 747 lira, Cumhuriyet altını da 3.059 liradan satılıyor.

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Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 462,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 460,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 747 lira, Cumhuriyet altını da 3.059 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.946 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, ABD'deki Georgia eyaletinde gerçekleştirilen ikinci tur Senato seçiminin sonuçlarının yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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