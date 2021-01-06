İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali istifasını açıkladı! Yeni Genel Müdür Hakan Aran

TÜRKİYE İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, resmi olarak istifasını açıkladı. Bali, "Mart sonunda genel kurul itibariyle görevi bırakıyorum" dedi. Adnan Bali, kendisinin yerine Genel Müdürlüğe Hakan Aran'ı önerdi ve kabul edildi.

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İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Genel Müdürlük görevimi mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağım" dedi. İŞ Bankası da KAP' gönderdiği açıklamada, Adnan Bali'nin, kendisinden sonra Genel Müdürlük görevi için Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Aran'ı önerdiğini duyurdu.

İş Bankası’nın KAP’a yaptığı açıklamada, “Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran'ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır.” ifadesi kullandı.

Adnan Bali Mart ayında bırakıyor

Açıklamada, “Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali, Bankamızın bu yıl Mart ayında yapılacak Genel Kurulu itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını, Genel Kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini ve Genel Kurul irade gösterirse Yönetim Kurulu'nda göreve devam etmeyi düşündüğünü beyan etmiştir. Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran'ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır.” denildi.

Adnan Bali kimdir?

1962 Gaziantep İslahiye doğumlu 58 yaşındaki Adnan Bali, İş Bankası A.Ş’nin 16. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Türk bankacıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu Bali, bankacılık sektöründe çeşitli kademelerde görev aldı.

1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yaptı. 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atandı.

Hakan Aran kimdir?

Hakan Aran 1968 yılında Hatay’ın Antakya ilçesinde doğdu. 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Hakan Aran, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme alanında yüksek lisans programını tamamladı.

1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü’nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Hakan Aran, 1999 yılında Bilgi Teknolijeleri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığı'na, 2002 yılında aynı bölümde Birim Müdürlüğü'ne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğü'ne atandı.

17 Temmuz 2008 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.