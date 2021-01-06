Deha Bilimlier kimdir yaşı kaç eşi ve çocukları kimdir?

Müzik dünyasının eğlenceli, neşeli ve muzip isimlerinden biri olan şarkıcı Deha Bilimlier'in hayatı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. 37 yaşında olan Deha Bilimlier aslen İzmirli. Aslı Bilimlier ile evli olan şarkıcı Deha Bilimlier'in 4 tane çocuğu var.

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Müzik dünyasının sevilen ve renkli kişiliği ile birçok kişinin yakından takip ettiği isimlerden biri olan Deha Bilimliler bugün Alişan ve Demet Akalın'ın sabah programına konuk olacak. Peki kimdir Deha Bilimlier, kiminle evli kaç çocuğu var? Aslen İzmir doğumlu olan Deha Bilimlier 37 yaşında ve 4 çocuk babası. Deha Bilimliler'in eşi ise Aslı Bilimlier.

Deha Bilimlier kimdir: Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra müziğe yöneldi ve 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı bir reality show ile Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi.

Amatör olarak sürdürdüğü müzik kariyerini 2008 yılında çıkardığı 5555 adlı single çalışmasıyla sonlandırdı ve profesyonel müzik kariyerine adım attı.

2013 yılında ilk albümü olan "Mutasyon"u piyasaya süren Deha Bilimlier, çıkardığı albüm ile müzik dünyasında adını duyurmaya başladı. Çıkardığı albüm oldukça iyi eleştiriler aldı.

Deha Bilimlier, 2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümüyle de tanınan bir isim oldu.

Puhu TV üzerinde yayınlanan internet dizisi Fi'de yer aldı. Dizide rol gereği klip çeken Deha Bilimlier'e, Serenay Sarıkaya eşlik etti.