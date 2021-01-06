BIST 1.504
DOLAR 7,36
EURO 9,08
ALTIN 461,60
HABER /  EKONOMİ

Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı! Bakan Kasapoğlu açıkladı

Son dakika haberi... 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin ocak ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.

Abone ol

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri gece itibarıyla başladı. Yeni yılda da bütün gücümüzle her alanda gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. 2021’in hepimiz için bereketli bir yıl olması dileğiyle...

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedavi alamayan tek bir SMA hastamız yok
Fatih Bulut aslen nereli kaç yaşında evli mi eşi kimdir?
Adana'da kalaşnikofla yakalandı savunması pes dedirtti
Sabri Sarıoğlu'ndan transfer müjdesi: Gelirse yükü hafifletir
Alarm veriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan "su" uyarısı
Fatih Karagümrük Papis Cisse'yi transfer etmek istiyor
Ehliyetine el koyulan sürücü alkolsüz olduğunu ispatlayıp, cezayı sildirdi
Bakan Kurum duyurdu! Konutta yeni dönem: Mimari tasarımlara korona ayarı geliyor
Erdoğan, CHP’li Tanju Özcan'ın randevu talebini 57 kez reddetti
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon: Gözaltına alınanlar var
Yorumlar 2 yorum