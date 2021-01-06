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Erdoğan, CHP’li Tanju Özcan'ın randevu talebini 57 kez reddetti

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam 57 kez randevu talep ettiğini, kendisine sadece "Biz sizi ararız" denildiğini söyledi.

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İstanbul ve Ankara arasını 1.5 saate düşürecek olan hızlı tren yolu hattının Bolu’dan geçmesi için MÜSİAD Bolu şubesi imza kampanyası başlatırken, kentin CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuyu görüşmek için tam 57 kez randevu talebinde bulundu.

"57 kez randevu istedim ama vermedi. 57 kez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 57 kez randevu talebinde bulunduğunu belirten Başkan Özcan, Sözcü'den İsmail Akduman'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyorum. Neyi görüşmek istiyorum? Hızlı Trenin Bolu'dan geçmesi meselesini konuşmak istiyorum. Yoksa para istemiyorum, pul istemiyorum. Partisine asla geçmek istemiyorum. Hiçbir derdim yok.

Sadece Hızlı Trenin Bolu'dan geçmesini istiyorum. 57 kez randevu istedim ama vermedi. 57 kez. Randevu verseydi geniş bir heyet ile görüşmeye gidecektik. 

Tek başıma da gitmeyeceğim. Başta Düzce Üniversitesindeki bu konuda uzman bir arkadaşımız var çok ciddi çalışma yapmış. Düzce Ticaret Odası Başkanını, Düzce Belediye Başkanını, Bolu Ticaret Odası Başkanı olmak üzere geniş bir heyet ile gideceğimizi söyledim. Ben Tayyip Bey ile bire bir ne konuşayım. En fazla bana Suriyelilere neden yardımı kestin diye söyler. O konuları açılmasın diye kalabalık heyetler gidip ben hiç konuşmayacağım bile.

Öte yandan TCDD tarafından planlanan hızlı tren yolu hattı Ankara-Sincan-Çayırhan-Sakarya-İstanbul güzergahından geçmesi planlanırken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve kentteki sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası hattın Ankara Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Sakarya-Kocaeli-Gebze-İstanbul güzergahından yapılmasını talep ediyor. 4 mevsim farklı güzelliklere sahip olan Gölcük Tabiat Parkını gibi doğal güzellikleri bulunan Bolu’ya yerli ve yabancı turistlerin ulaşmasının kolaylaşacağını ve turizmin gelişeceği belirtiliyor.

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