Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: Diktatör yeter bırak git artık

Spor yazarları Galatasaray'ın deplasmanda 4-3 kaybettiği Konyaspor maçının ardından ne yazdı? Yorumlardan en dikkat çeken Ahmet Çakar'ın Fatih Terim'e olan eleştirisiydi.

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Süper Lig'de geçen haftayı Antalyaspor beraberliğiyle geçiren Galatasaray, İH Konyaspor deplasmanından puansız ayrıldı. İkinci yarısı tartışmalı ve heyecanlı geçen maçı ev sahibi ekip 4-3 kazandı. Maçta 2 penaltı ve 1 de penaltı tekrarı kararı çıktı. Konyaspor teknik patronu İsmail Kartal, kırmızı kartla atıldı.

Spor yazarları Galatasaray'ın deplasmanda 4-3 kaybettiği Konyaspor maçının ardından ne yazdı?

Ahmet Çakar: Galatasaray bu sene şampiyonluğa oynuyor. Ama 3 gün önce Antalya, dün gece de Konyaspor maçında 5 puan kaybetti. Üstelik bu takımlar Türkiye'nin mütevazı takımları. Bu kayıpların baş sorumlusu Fatih Terim'dir. Karagümrük maçında hiçbir yanlışı yokken hakeme abuksubuk konuş, sahadan atıl, sonra da kazanman gereken bu maçlarda cam fanusun içinde maçı izlemek zorunda kal. Üstelik 40 yıllık teknik direktör ve yaşı neredeyse 70'e gelmiş. Ya Fatih Terim bey, Antalya ve Konya kayıplarının baş sorumlusu sensin. İmparator derken diktatöre dönüşerek Galatasaray'a zarar veriyorsun. Yeter bırak git artık.

Uğur Meleke: Konyaspor’un ligde 6 galibiyeti var; üçü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı. Kalan üçü de 10’ar kişi kalmış Erzurum-Kayseri’yle, o mağlubiyetle hocasını kovan Kasımpaşa önünde. Süper Lig’de üç İstanbullu büyüğü birden yenen tek ekip Konyaspor... Beşiktaş’a 4 atabilen tek takım onlar. Galatasaray’a da 4 atabilen tek takım yine onlar! Ana planları rakibin savunma çizgisini gıdıklama üzerine... Galatasaray’ın dünkü özetininse 40 metre mesafeden kullanılan frikiklerde gizli olduğunu söylemek gerek. Konya’nın bu frikiklerde aynen Manchester City gibi çok öne çıkardığı savunma hattına karşı çaresizlikleri, maçın da özeti gibiydi. Doğrusu ben büyük kulüplerdeki o devasa teknik ekiplerin rakip analizi konusunda bu kadar zayıf olmalarına anlam veremiyorum bazen.

Ali Ece: Galatasaray eksik olduğu kadar yorgun da başladı maça. Daha ilk 5 dakikada kaleci Okan, herkesi ileri gönderip uzun oynadı yani son 1 aydan farklı olarak Galatasaray seri kısa pas futboluyla başlamadı. İlk oyun kurucusu profilindeki Marcao’nun yokluğunda Taylan ekstra geri gelmek zorunda kalınca takımın boyu uzadı. Daha önceki 4 maçtaki gibi sürekli tam saha pres ve yoğun karşı pres de yapmadı Galatasaray. Aksine Konyaspor maçın ilk 15’inde önde baskı yaparken Luyindama ve Donk’un hatalarından pozisyonlar buldu. Marcao yokken Luyindama’nın performansı iyice düştü, sadece 80’de penaltıya sebep olan büyük hatası değil maçın büyük kısmında Luyindama kötü bir performans sergiledi. Galatasaray’da kötü oynayan başkaları da vardı ancak Emre Akbaba’nın bu kadar kötü oynarken 100 dakika sahada kalması çok sorgulanacak bir tercih oldu. Galatasaray bu sezon ilk kez bu kadar çok gol yedi üstelik hiçbiri büyük kaleci hatasından kaynaklanmadı. Marcao yokken Galatasaray savunması yarı kaliteye düşüyor. Galatasaray’ın ne yapıp yapıp Marcao’yu ekstra kart görmesine sebep olan kontrolsüz hırs ruh halinden kurtarmalı!

Ömer Üründül: Dün Galatasaray'ın eksik kadrosunda çok düşük performanslar ortaya çıktı. Bu yüzden Taylan da çaresiz kalarak alışılmış başarısını sergileyemedi. En büyük hayal kırıklıkları ise Emre Akbaba ve Belhanda'ydı. Konyaspor hakkıyla çok önemli bir 3 puana imza attı. Skubic en iyi ofansif kanat beklerinden biri. Uzun sahayı görerek çok etkili oluyor. İlk golün asistini yaptı ama İsmail Kartal'ın onu sağ önde oynatması yine de yanlış bir tercihti. En doğru değişikliği tam zamanında hiçbir katkısı olmayan Cikalleshi'yi oyundan almaktı. Orta sahadan bir oyuncu çıkarıp üçüncü stoper olarak Uğur Demirok'u alması doğru değildi. Kısa süre sonra da penaltı pozisyonu geldi. Hakem Arda Kardeşler mükemmele yakın yönetim gösterdi.

Serdar Ali Çelikler: G.Saray'da dağınıklık var. Sinir var. Yorgunluk var. Yine de deplasmanda 3 gol atıp puan alamıyorsanız sorun nettir: Hem takım savunması hem bireysel savunmacıların hataları.. 2-2'den sonra gol yememek lazım. Bir şekilde gol yememenin önemli olduğu sıkışık fikstür dönemine girildi. Bu döneme uyum sağlayan takım Beşiktaş. G.Saray'ın hemen bu döneme alışması lazım. Ama önce dağınıklığını ve konsantrasyonsuzluğunu bitirmesi lazım. Bir de Fatih Terim'in artık kimseye ciddiyetsiz ya da cibilliyetsiz her neyse dememesi lazım.