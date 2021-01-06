Gidecek mi kalacak mı? Mbaye Diagne'den transfer sorularına yanıt

Galatasaray'da transfer sorularına yanıt veren Mbaye Diagne, 'Hala Galatasaray'ın oyuncusuyum ve Galatasaray için çalışmaya devam edeceğim' diye konuştu.

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Galatasaray, dün deplasmanda Konyaspor'a 4-3'lük skorla mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Sarı-Kırmızılı takımın golcü oyuncusu Mbaye Diagne maçta iki golün mimarı oldu ancak bu performans puan veya puanlara yetmedi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Diagne "Kolay bir maç olmadı. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra çalışmaya devam edeceğiz ve sonrasına bakacağız. Golümü Omar'a armağan ettim. Bu akşam buradan galip gelip 3 puanı ona armağan etmek istiyorduk. Transfer söylentileri için de... Hala Galatasaray'ın oyuncusuyum ve Galatasaray için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.