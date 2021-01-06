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HABER /  POLİTİKA

Yeni Şafak yazarı: S-400’ü hazmedemediler, bir de nükleer silah yapsanız

Yeni Şafak gazetesi yazarı Nedret Ersanel, Hindistan basınında Türkiye ile Pakistan arasında nükleer ilişki bulunduğuna ilişkin yayınlanan yazıyla ilgili, "S-400’ü hazmedemediler, bir de nükleer silah yapsanız" tavsiyesinde bulundu.

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Yeni Şafak yazarı Nedret Ersanel, Hindistan'da Türkiye ile ilgili yayınlanan bir analiz yazısında 'Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin Hindistan'ı rahatsız ettiğini' belirtti.

Nedret Ersanel, 'Daha S400’ü hazmedemediler, bir de nükleer silah yaparsanız' başlıklı bugünkü yazısında söz konusu yazısı 'ispiyon' olarak nitelendirdi.

"Buram buram ‘ispiyon’ kokan uzun bir içerik barındırıyor"

Ersanel, yazısında şu ifadelere yer verdi: 2 Ocak’ta Hindistan’ın Zee News Tv kanalının internet sitesinde yayınlanan haber-analiz, kabaca; Ankara ile İslamabad arasında sınırları aşan nükleer ilişkiler bulunduğunu, Türkiye’nin Pakistan’dan nükleer silah ve taşıyacak füze teknolojisi almak istediğini, TSK ve Pakistan ordusu, Türk ve Pakistanlı bilim insanları arasında sistematik çalışmaların yürütüldüğünü, bunun tüm bölge için tehlikeli olduğunu vurgulayan ve buram buram ‘ispiyon’ kokan uzun bir içerik barındırıyor.

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