BIST 1.490
DOLAR 7,39
EURO 9,09
ALTIN 461,81
HABER /  GÜNCEL

CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un PKK'lı görüntüleri ortaya çıktı

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un terör örgütü PKK ile bağlantıları ortaya çıktı. Yavuz'un, PKK'nın sözde kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'da HDP'li bazı yöneticilerle örgütün paçavrası ve sözde yöneticilere ait fotoğrafların önünde poz verdiği belirlendi.

Abone ol

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı soruşturmada flaş detaylar ortaya çıktı. Yavuz'un terör örgütü PKK'nın kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'da HDP'li bazı ilçe yöneticileriyle birlikte örgütün sözde bayrağı ve yöneticilerinin fotoğrafının önünde poz verdiği belirlendi.

Cenaze süreçlerini takip etmiş!                                                                            Cihan Yavuz ve diğer şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki inceleme tamamlandı. Yavuz'un, PKK/KCK propagandası yaptığı, insanları örgütlediği, oluşturduğu sosyal medya ve mesaj gruplarından örgütsel çağrılarda bulunduğu, operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili başsağlığı mesajı yayımlayarak cenaze süreçlerini takip ettiği belirlendi.

Skandal mesaj! "Hevalin oğlu Sur'da şehit düşmüş"                                        Yavuz'un, 2 Ağustos 2016'da HDP İstanbul İl Eş Başkan Yardımcısıyken, Diyarbakır Sur'daki operasyonlarda etkisiz hale getirilen bir teröristle ilgili oluşturduğu WhatsApp grubundan, "Bir önceki dönem Sultanbeyli Eş Başkanı Rüstem hevalin oğlu Sur'da şehit düşmüş. Haberi yeni ulaştı." ve "İlçe yönetimiyle birlikte ailenin yanındayız" mesajı paylaştığı tespit edildi.

HDP İlçe yönetiminde de bulunan Muhittin Aslanboğa'nın el konulan dijital materyallerinde geriye dönük incelemelerinde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un PKK terör örgütünün sözde kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'da bir Whatsapp grubunda kendisinde bulunduğu bir fotoğrafın paylaşıldığı tespit edildi.

Fotoğrafın tarihi 27 Kasım                                                                                      Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre emniyet güçleri tarafından mercek altına alınan söz konusu fotoğrafın 27 Kasım 2016'da çekildiği belirlenirken, fotoğrafta Cihan Yavuz, Nadir Yıldırım ve Muhittin Aslanboğa'nın yer aldığı görüldü. Fotoğraftaki kadının ise ise Yurdusev Özsekmenler olduğu kaydedildi.

Terör örgütü PKK adına görüşmeler yaptı                                                            Evindeki aramada PKK'nın bastığı yasak yayınlardan ele geçirilen Yavuz'un soruşturmada yürütülen teknik takiplerde, PKK adına İstanbul'da faaliyetler yürüten bazı kişilerle sık sık telefonla görüştüğü, buluştuğu anlaşılmıştı. Ayrıca, Yavuz'un, 31 Ocak 2019'da örgütün kontrolündeki yurt dışından yayın yapan Sterk TV'ye telefonla bağlanarak, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde tecrit yapıldığını dile getirdiği ve bu tecridin kaldırılması için çağrıda bulunduğu da belirlenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin'i kiraladı
Türkiye'de yılda 10 milyon akıllı telefon satılıyor! MOBİSAD açıkladı
Ölümle biten yılbaşı partisinde ifadeler ortaya çıktı: Para toplayıp uyuşturucu almışlar
Terör örgütüne yönelik operasyonlarda son 2 yılda 53 ton gıda maddesi ele geçirildi
105 yaşındaki Emine nine koronavirüsü yendi! "Aklınızı başınıza alın, dikkat edin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedavi alamayan tek bir SMA hastamız yok
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Beşiktaş ve Sarıyer'de gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
Dünya Bankası'ndan flaş Türkiye raporu! Büyüme beklentisi yükseltildi
DSÖ, Kovid-19'un kökenini araştıracak bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmediğini duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kararlar Resmi Gazete'te yayımlandı
Yorumlar