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Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin'i kiraladı

Kasımpaşa Kulübü, Anderlecht formasını giyen 28 yaşındaki İsveçli forvet oyuncusu Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Belçika Ligi ekiplerinden RSC Anderlecht takımının formasını giyen 28 yaşındaki İsveçli forvet oyuncusu Isaac Kiese Thelin, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

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