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İzmir'de yaşandı! 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti

 İZMİR'in Buca ilçesinde, 4'üncü kattaki evinin balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düşen Selma E.(36), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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Buca'da iki çocuk annesi Selma E., iddiaya göre dengesini kaybederek 4'üncü kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü. Talihsiz kadını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Selma E.'yi ambulansa alarak Buca  Seyfi Demirsoy Kadın Doğum Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Selma E.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Selma E.'nin balkondan düştüğü sırada, iki çocuğunun evde ileri sürüldü. 

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