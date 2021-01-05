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Türkiye'den Somalili askerlere komando eğitimi

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türkiye-Somali arasındaki Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması kapsamında 150 misafir askeri personele 'Komando Temel Eğitimleri' verildiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada; Somali Silahlı Kuvvetlerinden 150 misafir askerin eğitimlerinin Isparta'daki Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Isparta'da bulunan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığımızda, Somali Silahlı Kuvvetlerinden 150 misafir askeri personele 'Komando Temel Eğitimleri' veriyoruz. 21 Aralık 2020'de başlayan eğitimler planlandığı gibi devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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