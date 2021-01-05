BIST 1.490
DOLAR 7,39
EURO 9,08
ALTIN 462,73
HABER /  YEREL

Van'da yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

VAN'da balıkçı arkadaşıyla birlikte pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen K.İ. isimli fırıncının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi ekipleri harekete geçirdi.

Abone ol

VAN'da su ürünlerini satan bir balıkçı, geçtiğimiz günlerde kaya balığına benzettiği balon balığını fırıncı arkadaşıyla birlikte pişirdi. Pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen balıkçı ile fırıncı arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Balon balığını yiyerek zehirlenen K.İ., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken; balıkçının ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan balık zehirlenmesinin ardından Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde perakende ve balık tezgahlarında yapılan su ürünleri denetimleri esnasında zehirli balon balığı konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katılımıyla yapılan denetimlerde balıkların avlanabilir asgari boyları ve balıkların tazeliği kontrol edilerek son zamanlarda ülkede görülen zehirli balon balığı konusunda balıkçılar bilgilendirildi.

Kentteki balıkçılar ise balon balığının bir deniz canlısı olduğunu, Van Gölü’nde yaşamadığını belirterek daha çok kaya balığına benzeyen zehirli balon balığına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Balıkçılar, vatandaşın güvenilir balıkçılardan deniz ürünlerini satın alması konusunda önerilerde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen arazideki yangının nedeni araştırılıyor
Prof. Bulu, Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılmasıyla ilgili ne söyledi?
Bursa'da eşinin telefonuna gelen mesajı görünce deliye döndü: O gün evden çıktı
Hulusi Akar, Yunanistan'a zeytin dalı uzattı! Sorunları çözelim mesajı verdi
TOBB ve Halkbank finansman anlaşması imzaladı! KOBİ'ler rahatlayacak
Kemal Kılıçdaroğlu yine 'adayım' diyemedi! CHP liderinin enflasyon iddiası olay
Gaziosmanpaşa’da, 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Şanlıurfa'da bahar havası esti! Koronavirüs unutuldu
Peskov'dan Türkiye anıları: Ankara'dan Moskova'ya sürerek otomobil götürdüm
Tekirdağ'da hoparlörün içinden çıkanlar pes dedirtti
Yorumlar