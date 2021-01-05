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Fatih Terim'in cezası sona erdi! Galatasaray kaç puan kaybetti?

Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç sahalardan men edilen ardından indirim yapılarak cezası 4 maça düşürülen Fatih Terim, Konyaspor maçının ardından cezasını tamamladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası vermişti.

Cezası sona erdi
Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle verilen 5 maçlık men cezası 4 maça indirilmişti.

Terim'in cezalı olduğu 4 maçta sarı-kırmızılı takım 7 puan alırken 4-3 kaybedilen Konyaspor maçıyla birlikte tecrübeli teknik adam cezasını tamamlamış oldu.

İşte Terim'in cezasının ardından oynanan maçlar:

Galatasaray 3-1 Göztepe

Trabzonspor 0-2 Galatasaray

Galatasaray 0-0 Antalyaspor

Konyaspor 4-3 Galatasaray

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