Fatih Terim'in cezası sona erdi! Galatasaray kaç puan kaybetti?
Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç sahalardan men edilen ardından indirim yapılarak cezası 4 maça düşürülen Fatih Terim, Konyaspor maçının ardından cezasını tamamladı.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası vermişti.
Cezası sona erdi
Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle verilen 5 maçlık men cezası 4 maça indirilmişti.
Terim'in cezalı olduğu 4 maçta sarı-kırmızılı takım 7 puan alırken 4-3 kaybedilen Konyaspor maçıyla birlikte tecrübeli teknik adam cezasını tamamlamış oldu.
İşte Terim'in cezasının ardından oynanan maçlar:
Galatasaray 3-1 Göztepe
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
Galatasaray 0-0 Antalyaspor
Konyaspor 4-3 Galatasaray