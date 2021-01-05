BIST 1.479
DOLAR 7,42
EURO 9,11
ALTIN 465,59
HABER /  YEREL

Manisa'da herkes onu merak ediyordu! Milli Piyango talihlisi 25 milyonluk çekini teslim aldı

Sisal Şans tarafından 31 Aralık Perşembe günü düzenlenen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı.

Abone ol

9884757 sayılarına isabet eden çeyrek Milli Piyango biletiyle 25 milyon TL kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekini; Halkbank Levent Şube Müdürü ve Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz teslim etti. Çekin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz, “Sisal Şans ailesi olarak Manisa, Akhisar’dan aldığı çeyrek biletle 25 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da manav fırsatı değerlendirdi! Çekirdeği getiren istediğini götürdü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TOBB ve Halkbank finansman anlaşması imzaladı! KOBİ'ler rahatlayacak
Kemal Kılıçdaroğlu yine 'adayım' diyemedi! CHP liderinin enflasyon iddiası olay
Şanlıurfa'da bahar havası esti! Koronavirüs unutuldu
Peskov'dan Türkiye anıları: Ankara'dan Moskova'ya sürerek otomobil götürdüm
İlham Aliyev: Dağlık Karabağ'ın Fuzuli kentine havaalanı inşa edilmesi için talimat verdim
Kütahya'da anahtarı evde unuttu! Feci şekilde can verdi
Fatih Karagümrük'ten 2 transfer
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'dan bomba açıklamalar
Angela Merkel ve Vladimir Putin ortak aşı üretimini görüştü
Son dakika! Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali istifa etti iddiası
Yorumlar