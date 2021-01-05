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Antalya'da manav fırsatı değerlendirdi! Çekirdeği getiren istediğini götürdü

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Hakan Hacıhamdioğlu fırsatı değerlendirdi. Hem kendisi hem vatandaş kazandı.

Alanya’nın Saray Mahallesi’nde hizmet veren market-manav işletmecisi Hakan Hacıhamdioğlu, ilçenin en büyük kazanç kaynaklarından biri olan avokadonun çekirdeklerinin fidana dönüştürülmesiyle ekonomiye katkısı sağlama amacıyla müşterilerine ilginç bir kampanya sundu. 

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1 avokado çekirdeğinin 1 lira olarak değerlendirilen iş yerine vatandaşlar, yüzlerce çekirdek getirerek temel gıdan tut bakliyat ve meyve sebzeye kadar çok sayıda ürünü aldı.

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Hacıhamdioğlu, ekonomiye can vermek için böyle bir kampanya düzenlediğini söyledi.

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 Hacıhamdioğlu , “Alanya’mızın değeri olan avokadonun çekirdeği hem çöpe gitmesin hem de değer kazansın istedik." dedi. 

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