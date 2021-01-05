Antalya'da manav fırsatı değerlendirdi! Çekirdeği getiren istediğini götürdü
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Hakan Hacıhamdioğlu fırsatı değerlendirdi. Hem kendisi hem vatandaş kazandı.
Alanya’nın Saray Mahallesi’nde hizmet veren market-manav işletmecisi Hakan Hacıhamdioğlu, ilçenin en büyük kazanç kaynaklarından biri olan avokadonun çekirdeklerinin fidana dönüştürülmesiyle ekonomiye katkısı sağlama amacıyla müşterilerine ilginç bir kampanya sundu.
1 avokado çekirdeğinin 1 lira olarak değerlendirilen iş yerine vatandaşlar, yüzlerce çekirdek getirerek temel gıdan tut bakliyat ve meyve sebzeye kadar çok sayıda ürünü aldı.
Hacıhamdioğlu, ekonomiye can vermek için böyle bir kampanya düzenlediğini söyledi.
Hacıhamdioğlu , “Alanya’mızın değeri olan avokadonun çekirdeği hem çöpe gitmesin hem de değer kazansın istedik." dedi.