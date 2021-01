Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'dan bomba açıklamalar

İSTANBUL Boğaziçi Üniversitesi yeni rektör Melih Bulu sebebiyle karışmış durumda. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü başkanı öğretim üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, "Üniversite dışından polise karşı çıkma durumunda olan provokatörler oluyor" uyarısı yaptı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınına katılan Boğaziçi Üniversitesi öğretim Ekonomi Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan rektör olarak atanmasının ardından çıkan protestolara ilişkin bomba açıklamalar yaptı. Provakasyonlara karşı uyarıda bulunam Zenginobuz, "Öğrencilerimiz yalnızca rektörlük atamasıyla alakalı kaygılarını belirtmek üzere toplanmışken, provokatörler, dışarıdan katılmak isteyenler tabii ki oluyor." ifadelerini kullandı.

"Boğaziçi üzerinden polise karşı çıkma durumu var, öğrencilerin bununla en ufak bir alakası yok." diyen Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, "Bunu lütfen ayıralım, BOUN öğrencileri sorumlu davranarak onları dışlamaya çalışmak için elinden geleni yapmıştır. Polisler, güvenlik görevlilerimiz ve sorumlulular buna dikkat etsinler" dedi.

İşte Profesör Ünal Zenginobuz'un flaş açıklamaları:

-"Boğaziçi Üniversitesi kendi rektörünü kendisi seçebilecek bir kurum, her zaman öyleydi. 2016'daki darbe koşullarının yarattığı olağanüstü durum değiştirildi. İyi mi oldu? Boğaziçi için hiç iyi olmadı, o zaman da kabullenmedik ama daha önceki rektörümüz Boğaziçiliydi, orada seçilerek de rektörlük yapabilecek biriydi. Ortak noktalarda buluşuldu, evrensel üniversite pratikleri hayata geçirildi ve Boğaziçi, akademik özgürlüğün olduğu bir yer olarak devam etti.

-Bugünkü noktada yolun sonuna varılmış görünüyor, belki bugüne gelineceği belliydi. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık ve çalışacağız. Hiçbir istişarede bulunmadan, fikir alınmadan, atanan kişiyi bile şaşırttığı anlaşılıyor. Bir hazırlıksız olduğu belli zaten, bu tepkileri görmemek mümkün değil. Boğaziçi Türkiye'nin bir değeridir, yüzyıllardır ayaktadır.

Boğaziçililer yeni rektöre neden itiraz ediyorlar?

-Rektör mutlak yetkilidir. 1982'den beri böyle bu. Boğaziçi Üniversitesi farklıydı, var olan yetkilerini her zaman kurul ve komisyonlarla paylaşarak bu kurumun kendini evrensel kurallara göre yönetme ve mükemmelliğinin de bundan kaynaklandığını bilme bilinci içinde hareket ederlerdi hep de böyle oldu. Bizim bu konuda kimseden öğrenecek bir şeyimiz yok. Türkiye'de kendi kendimizi yönetme konusunda en önde giden bir kurumuz. Rektör her şeyi yapabilir. Askeri darbeden sonra iktidara gelen her hükümet bunu değiştireceğini söyledi ama daha da katılaştı, tebrik ediyoruz! Atamayla mı seçimle atanacağı rektörün tartışılabilir ama istişare edilmesi lazım.

*2016'ya kadar 6 aday seçiliyordu, YÖK'e bildiriliyordu, 3 kişi belirleniyordu. 3 kişiden de Cumhurbaşkanı belirliyordu. Şu anda seçim yapmanın çerçevesi yok.

-Bu zaten dört yıl önce de olan bir şeydi, isyan edilmezdi. Biz niye isyan edelim? Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumuyuz, kurallara uyarak hareket edeceğiz, onun dışına çıkmamaya çalışıyoruz ama her şeyin bir yolu var. Boğaziçi Üniversitesi'ni bilmeyen biri nasıl yönetecek? Bunu düşünerek yapılmalı. Atamayla mı seçimle atanacağı rektörün tartışılabilir ama istişare edilmesi lazım. Yönetilenlerle bağlantısı olması lazım.

Bizim için önemli olan akademik liyakattir, Türkiye'nin en katı otoriter zamanlarında dahi Boğaziçi Üniversitesi özgürlükler merkezi olmuştur. Başörtüsü yasakken eğitimden alıkoymamıştır. Kimsenin siyasi görüşü ve akademik liyakatini karıştırmıyoruz. O anlamda bir itirazımız yok.

Dışardan provokatörler katılıyor dikkat

Dün öğrencilerimiz yalnız ve yalnızca rektörlük atamasıyla alakalı kaygılarını belirtmek üzere toplanmışken, provokatörler, dışarıdan katılmak isteyenler tabii ki oluyor. Türkiye'de ciddi bir muhalefet gelişmeye başladı. Herkes fırsat bulup Boğaziçi üzerinden polise karşı çıkma durumu var. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin bununla en ufak bir alakası yok. Bunu lütfen ayıralım, BOUN öğrencileri sorumlu davranarak onları dışlamaya çalışmak için elinden geleni yapmıştır. Onlar Boğaziçi dışından kimselerdir, maalesef karışıyor. Polisler, güvenlik görevlilerimiz ve sorumlulular buna dikkat etsinler. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri akademik durumla ilgili kaygılarını belli ediyorlar. Lütfen bu güzide kurumu yok etmeyelim, elimize hiçbir şey geçmeyecek, Türkiye'nin yararına değil bu. Biz herkes kadar Türkiyeliyiz, bu ülkenin kurumuyuz ve bunu da sonuna kadar koruyacağız. Yok etmeyelim, hiç kimse kazanmaz bundan.

Boğaziçi içine polis sokmak yakışmıyor ve hiç gereği yok. Yeni atanan rektörümüz de öğretim üyeleriyle temas etsin, polise gerek yok. Bizim üniversitemizde en zor zamanlarda dahi böyle bir şey olmamıştır.

-Öğrenilerimiz bunlar değil, dışarıdan gelenlerin tahriklerini kullanmayalım. Şiddetten uzak duralım. Rektörün tutumundan başlar bu da, rektörler polis sokmamıştır şu ana kadar, şu anda da gerekli değil. Tabii ki protesto yapılacaktır, yapılabilir. Barışçıl olduğu sürece özgürlüklerin gereğidir. Polise, şiddete gerek yoktur. Kampüsümüzün boşaltılması gerekmektedir."