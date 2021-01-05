Kar haberi doğru mu? Meteoroloji ve profesör kafa karıştırdı 1 aylık hava durumu
İSTANBUL'a ve yurda kar geliyor önümüzdeki hafta kışa hazır olun denildi. Açıklamayı yapan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, oldu. Ancak Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü çok başka bir şey diyor.
İSTANBUL başta olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ile 10 derece üzerinde seyrediyor. Barajlarda sular çekilirken, kuraklık belası kapıya dayandı. Beklenen kar yağışı bir türlü gelmezken, yağmura da Türkiye hasret kaldı. Hal böyle olunca vatandaşın dilindeki öncelikli soru 'bu sene kar yağacak mı' oldu. Bu konuda arka arkaya gelen açıklamalar ise kafaları karıştırdı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, kar geliyor dedi. Ancak Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı. Biz de İstanbul, Ankara, Samsun, Kayseri, Bursa, Balıkesir ve Sivas'ın 1 aylık hava durumu raporlarını çıkardık.
'Kar geliyor' haberlerinin kaynağı İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros oldu. Meteoroloji profesörü Toros, İstanbul’da yağış geçişinin görüleceğini ve hafta sonu etkisini göstereceğini duyurdu. Toros'un açıklamasına göre önce yağmur ardından da kar gelecek.
Yurdun arka arkaya yağış sisteminin etkisine gireceğini açıklayan meteoroloji profesörü Hüseyin Toros şunları söyledi:
-Atmosferik sayısal sonuçlara baktığımız zaman hafta sonu Cuma gününden itibaren yeni bir yağış sistemi geliyor. Bu gelecek sistemler, yani peş peşe gelecek sistemler gözüküyor. Dolayısıyla güneşi bekleyenler için önümüzdeki hafta maalesef sevindirici bir hafta olmayabilir ama barajlarda su bekleyenler, evimizde su sıkıntısı olur mu diye düşünenler için güzel bir haber. Çünkü sistemlerin bol miktarda yağış bırakacağı tahmin ediliyor model sonuçlarına göre.
İstanbul'a kar geliyor
Hem Türkiye hem İstanbul beklenen kar yağışı alabilmiş değil. İşte bu konuda meteoroloji Profesörü Toros, ay sonuna işaret etti ve "kar ihtimalinin olduğunu şu sözlerle açıkladı:
-Ocak ortasına doğru soğuk sistemlerin de geldiğini görüyoruz. Eğer bu soğuk havalar da gelirse İstanbul’da hepimizin beklediği kar yağışını da görmüş oluruz, İstanbul beyaz örtüye bürünmüş olur. Bu kar yağışları da yer altı suyunu besleme anlamında oldukça büyük önem taşıyor.