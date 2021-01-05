Kar haberi doğru mu? Meteoroloji ve profesör kafa karıştırdı 1 aylık hava durumu

Yurdun arka arkaya yağış sisteminin etkisine gireceğini açıklayan meteoroloji profesörü Hüseyin Toros şunları söyledi:

-Atmosferik sayısal sonuçlara baktığımız zaman hafta sonu Cuma gününden itibaren yeni bir yağış sistemi geliyor. Bu gelecek sistemler, yani peş peşe gelecek sistemler gözüküyor. Dolayısıyla güneşi bekleyenler için önümüzdeki hafta maalesef sevindirici bir hafta olmayabilir ama barajlarda su bekleyenler, evimizde su sıkıntısı olur mu diye düşünenler için güzel bir haber. Çünkü sistemlerin bol miktarda yağış bırakacağı tahmin ediliyor model sonuçlarına göre.