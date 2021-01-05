BIST 1.490
DOLAR 7,39
EURO 9,08
ALTIN 462,96
HABER /  YEREL

Mersin'de eve dönmeyince şüphelendiler! Seraya gidince acı gerçek ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

MERSİN’in Bozyazı ilçesinde, 61 yaşındaki Sait Abdil Kelleci, serada ölü bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Gürlevik Mahallesi'nde meydana geldi. Bozyazı Belediyesinden emekli Sait Abdil Kelleci, sabah seraya gitmek için evinden çıktı. Ancak öğlen olmasına rağmen eve dönmeyen ve telefona cevap vermeyen Sait Abdil Kelleci’yi merak eden yakınları seraya bakmaya gitti.

Yakınları serada Kelleci’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Durum emniyet güçlerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde Kelleci’nin öldüğünü belirledi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sait Abdil Keleci’nin cesedi, ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da manav fırsatı değerlendirdi! Çekirdeği getiren istediğini götürdü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
15 tatil ne zaman başlıyor 2021 MEB geri sayım sayacı
Sakarya'dan iğrenç haber! Öz kızına istismardan tutuklandı
Beşiktaş'ta yılbaşı kutlamasında Deniz Büçkün'ün hayatını kaybetmesi! 2 şüpheliden biri tutuklandı
Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok TRT 1 yayın akışı
Koronavirüs aşısı... 81 İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı gönderildi
Antalya'da hayatının hatasını yaptılar! Dikkatsizlikleri pahalıya patladı
Vaiz maaşları 2021 kaç para oldu en yüksek maaş kaç para oldu
Tunç Soyer'den turizm açıklaması: Yüzlerce turizm işletmecisi çok büyük risk altında
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması! Canan Kaftancıoğlu 10,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
CHP'li Vekil Süleyman Girgin'den Pınar Gültekin'in babası hakkında suç duyurusu
Yorumlar