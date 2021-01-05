Nicolas Maduro: ABD, Venezüella muhalefetine 1.7 milyar dolar kaynak aktardı

VENEZÜELLA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusal Meclis'te kontrolü elinde bulunduran ve görev süreleri bugün sona erecek olan muhalefet temsilcilerinin ABD yönetiminden 1.7 milyar dolarlık destek aldığını öne sürdü.

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Maduro, Venezüella devlet televizyonundan yayınlanan bir konuşması sırasında "ABD hükümeti, Ulusal Meclis'in bu kesimine 1.7 milyar dolar tahsis ettiğini açıkladı. Seçimlerle birlikte yeni oluşan ABD Kongresi, Başkan Donald Trump'ın Venezüella'daki aşırı muhalefete verdiği 1.7 milyar dolarlık kaynağın kullanımıyla ilgili soruşturma yürütmeli" açıklaması yaptı.

Maduro, muhalefetin kendisine tahsis edilen kaynakları çaldığının altını çizdi.

Ne olmuştu?

Venezüella'da 6 Aralık'ta muhaliflerin çoğunluğunun boykot ettiği seçimleri iktidar partisi liderliğindeki Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) oyların yüzde 68.43'ünü alarak Ulusal Meclis'teki 277 sandalyeden 177'sini kazanmıştı.

Başkanlığını Juan Guaido'nun yürüttüğü ve muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis, anayasa uyarınca 5 Ocak 2021'de dolacak görev sürelerinin sona erdiğini kabullenmeyeceklerini ve seçim sonuçlarını tanımadıklarını ilan etmişti. Muhalif milletvekilleri, 26 Aralık günü aldığı bir kararla anayasanın amir hükmüne aykırı olarak Ulusal Meclis'in görev süresini bir yıl uzattıklarını açıklamıştı.

Guaido, 23 Ocak'ta kendini 'geçici devlet başkanı' ilan etmiş başta ABD olmak üzere birçok Batı ülkesinin desteğini almıştı.