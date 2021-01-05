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CHP'li Vekil Süleyman Girgin'den Pınar Gültekin'in babası hakkında suç duyurusu

MUĞLA'da canice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in acılı babası Sıddık Gültekin'in "Davadan vazgeçmemi istedi" diyerek suçladığı CHP Milletvekili Süleyman Girgin, 'hakaret ve iftira' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak 'davadan vazgeç' dediği iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Muğla Adliyesine gelerek Sıddık Gültekin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'iftira ve hakaret' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunan Girgin'in avukatı Pınar Alpay Tozun, müvekkilinin son bir haftadır hak etmediği birtakım suçlamalarla karşı karşıya kaldığını, bu sebeple hakkını aramak istediğini söyledi.

"Onuru, şerefi ve saygınlığı zedelenmiştir"

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Tozun, "Hukuki sürecin takipçisi olacağız. 'İftira ve hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilimin onuru, şerefi ve saygınlığı zedelenmiştir. Gerçek olmadığı bilinen bir iddiayla yapılan bu iftira karşısında en doğal hak kullanılmıştır" dedi. 

Ne olmuştu? 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, katil zanlısı Cemal Metin Avcı tarafından yakılarak öldürülmüştü. 

Avcı'nın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir milletvekilinin telefonla arayarak 'davadan vazgeç' dediği iddialarına ilişkin 31 Aralık 2020’de basın açıklaması yaparak, o ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söylemişti.

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