BIST 1.492
DOLAR 7,40
EURO 9,08
ALTIN 463,95
HABER /  YEREL

Van'da hatalı parayı görünce şaşkına döndü! Başına talih kuşu kondu

VAN'da yaşayan Sezgin Yılmaz (27), hatalı basım 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı. Yılmaz, alışveriş yaptıktan sonra aldığı para üstünde 5 TL’nin sağ üst köşesindeki 5'in yarısının olmadığını fark ettiğini belirtti.

Abone ol

Merkez İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde oturan Sezgin Yılmaz, bir markette alışveriş yaptıktan sonra aldığı 5 liranın hatalı basıldığını fark etti. 5 TL'nin sağ üst köşesinde '5'in yarısının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Yılmaz, banknotu Merkez Bankası'na götürdü. Paranın hatalı basım olduğunu öğrenen Sezgin Yılmaz, 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı. Daha önce kuaförlük yaptığını, ancak şu an çalışmadığını ifade eden Yılmaz, "Alışveriş yaparken ben basım hatası olan paraya denk geldim. Merkez Bankası'na gittim. Basım hatası olan parayı koleksiyonculara götürmemi istediler. Benim de maddi durumum iyi değil. Koleksiyonculardan bana ulaşmalarını istiyorum. Bendeki hatalı basımı yapılan 5 liranın piyasa değeri 70-80 bin diyorlar. Benim şu an acil ihtiyacım olduğundan dolayı ben bu parayı 50 bin TL'ye satmak istiyorum. İlgilenen olursa lütfen bana ulaşsınlar" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sivas'ta hobisi işe dönüştürdü! Dekan da alıyor ev insanı da alıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Atatürk Havalimanı'nda satışa çıkarıldı! En ucuzu 30 bin lira
Fatih Altaylı'dan sert tepki: O kelepçeyi Boğaziçi Üniversitesi'ne takanı bulun ve cezalandırın
Karaman'dan yürek yakan haber! 1 saat arayla öldüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Ekrem İmamoğlu'ndan su kesintisi olacak mı sorusuna yanıt
Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonun görüntüsü ortaya çıktı
Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenler, rektörlük devir teslim törenini protesto etti
Öğretmen maaşları 2021 en düşük maaş kaç para oldu?
Ukraynalı Kristina son mesajını sevgilisine yollamış
Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz uyardı! Sakın bu mesajı açmayın
Yorumlar