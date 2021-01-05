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Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenler, rektörlük devir teslim törenini protesto etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden akademisyenler devir- teslim töreninde rektörlük binasına sırtlarını dönerek tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren akademisyenler, bugün saat 12:00'de üniversite kampüsünde yapılan devir-teslim törenine cübbeleriyle katıldı.

Üniversite dışında polisler bekliyor

Boğaziçi Üniversitesi güney kampüsü içinde akademisyenlerin eylemi sürerken, üniversite dışında da polisler bekliyor. Öğrenci kartı olanlar dışında içeri kimse alınmıyor.

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