Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenler, rektörlük devir teslim törenini protesto etti
Boğaziçi Üniversitesi'nde, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden akademisyenler devir- teslim töreninde rektörlük binasına sırtlarını dönerek tepki gösterdi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren akademisyenler, bugün saat 12:00'de üniversite kampüsünde yapılan devir-teslim törenine cübbeleriyle katıldı.
Üniversite dışında polisler bekliyor
Boğaziçi Üniversitesi güney kampüsü içinde akademisyenlerin eylemi sürerken, üniversite dışında da polisler bekliyor. Öğrenci kartı olanlar dışında içeri kimse alınmıyor.