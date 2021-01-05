Meteoroloji'den ''İstanbul'a kar geliyor'' iddiasına açıklama

'İSTANBUL'a ocak ayında kar geliyor' haberlerine Meteoroloji'den açıklama geldi. Söz konusu açıklamaların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bilgisi dışında yapıldığına yer verildi.

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Uzmanlar, İstanbul'da uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların bugün itibari ile azalacağını ve sağanak yağışların etkili olacağını, ocak sonuna doğru ise kar beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uzman isimlerin yaptığı açıklamaların kurum bilgisi dışında olduğunu bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, ''Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır'' ifadelerine yer verildi.