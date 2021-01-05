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Müsteşar maaşları 2021 kaç para oldu yüzde 7.36 arttı

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 2021 yılı memur ve emekli maaşlarına yüzde 7.36 oranında zam yapıldı. Peki müsteşar maaşları 2021 yılında ne kadar olacak? 2021 yılındaki zamla birlikte müsteşar maaşı 10.987 liraya yükseldi.

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Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından belli oldu. Enflasyona göre memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. Emekliler, Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. Peki 2021 yılında müsteşar maaşları ne kadar olacak, en düşük ve en yüksek müsteşar maaşları kaç para olacak?

Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı. 

Anadolu Ajansı'nın geçtiği zamlı memur maaş listesine göre 2021 yılındaki zamla birlikte müsteşar maaşı 10.987 liraya yükseldi.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Peki polis maaşları, öğretmen, kaymakam, vali, müdür, imam ile bekçi maaşları ne kadar oldu? İşte 2021 yılı memur zamlı maaşları:

Memur ve emeklinin zammı belli oldu: Enflasyona göre memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL’ye çıkacak. Emekliler, Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak.

Memurların zamlı maaşı ne zaman yatacak: Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak

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