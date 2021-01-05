İçişleri Bakanlığı: Gözaltına alınan 17 kişiden 15'i Boğaziçili değil MLKP bağlantısı var

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin Boğaziçi öğrencisi olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini söyledi.

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Düzenlediği 'Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar ile ilgili dikkat çeken açıklamar yaptı. Eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığını söyleyen Çataklı, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini belirtti.

"Sessiz kalmamız mümkün değil"

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük görevine getirilen Prof. Dr. Melih Bulu'nun protesto edildiği gösterilere değinen Çataklı, Türk polisine yönelik atılan sloganlara tepki gösterdi. Çataklı, şöyle konuştu: Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir.

Gözaltına alınanlardan sadece 2'si Boğaziçi öğrencisi

İçişleri Bakanı Yardımcı Çataklı olaylarla ilgili olarak, "An itibariyle 17 gözaltı var. Gözaltına alınanlardan sadece 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Ayrıca ifade etmek gerekir ki; aralarında MLKP terör örgütü dahil terör örgütleriyle ilgili kaydı bulunanlar da var" dedi.

Koronavirüs denetimleri

Koronavirüs salgınıyla ilgili denetimler hakkında bilgi veren Çataklı, şunları söyledi: Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklarca 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir.

Bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığı tespit edildi.