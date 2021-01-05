BIST 1.501
DOLAR 7,41
EURO 9,09
ALTIN 461,72
HABER /  YEREL

Bursa'da polis ceza yazdı akıllanmadı: Burada gözünüzün önünde...

Demirören Haber Ajansı

BURSA’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü Murat B. (24) ile arkadaşı Ferit E. (23) ve araç sahibine toplam 15 bin 737 TL ceza uygulandı. Polis ceza yazarken sigara içen Ferit E. 32 suç dosyası olduğunu belirterek, “Bana 100 tane tutanak yaz imzalayacağım. Burada gözünüzün önünde drift atacağım" dedi.

Abone ol

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi’nde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, caddede ters yönden ilerlediğini fark ettikleri 16 MES 43 plakalı kamyoneti durdurdu. Polis, araçtaki Murat B. ve Ferit E.’den izin belgelerini istedi. Ancak 2 şüpheli belge gösteremedi. Bunun üzerine ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü Murat B.’ye, kısıtlamaya uymadığı için 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 699 TL, maske takmadığı için 900 TL ve trafikte ters yönden ilerlediği gerekçesiyle de 1339 TL olmak üzere toplam 8 bin 88 TL ceza kesildi. Ayrıca kamyonetin ruhsat sahibine de 2 bin 699 TL ceza uygulandı.

Polisin ceza yazdığı sırada maske takmayıp, sigara içen Ferit E. ise, “32 tane dosyam var, yattım cezaevinde çıktım. Bana 100 tane tutanak yaz imzalayacağım. Burada gözünüzün önünde drift atacağım" dedi. Ferit E.’ye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL, koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan caddede sigara içmesi nedeniyle 900 TL ve maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL olmak üzere toplam 4 bin 950 TL ceza uygulandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da arkadaşı feci şekilde can verdi son bakışı unutamıyor: Sesi tamamen kesildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstismarcı öğretmen, öğrencileri 'Sizi evinizdeki cihazların kırmızı ışığından görürüm' diye korkutmuş
İran çalışmalarına hız verdi! Yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum üretti
Genel müdür maaşları 2021 derecesine göre en yüksek kaç para?
İngiltere'de milletvekili koronalı iken seyahat edince tutuklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı
Merve Dizdar eşi kiminle evli Gürhan Altundaşar kimdir?
Cedi Osman, Cavaliers'a yetmedi
İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği bugün hesaplara yatıyor! Bakan Selçuk açıkladı
Op. Dr. İbrahim Duman: Koronavirüse yakalananlarda cinsel hastalıklar görülüyor
Gözaltında 'çıplak arama' kararı! Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi
Yorumlar