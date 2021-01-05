Adana'da arkadaşı feci şekilde can verdi son bakışı unutamıyor: Sesi tamamen kesildi
ADANA’da su kuyusu açma çalışmasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan ve 6 saat sonra kurtarılan Mehmet Yalın adlı işçi hastaneden taburcu edildi. Yalın yaşadığı dehşet anlarını anlattı.
Olay, 19 Aralık 2020 tarihinde öğle saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde meydana geldi. Sera için açılmak istenen su kuyusunda işçi olarak çalışan Mehmet Yalın (23) ve Mehmet Köstekçi (24) toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
Çevredekilerin olayı görmesi üzerine bölgeye gelen giden Can-Kur ekipleri, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Saatlerce süren çalışma sonucu Mehmet Yalın göçük altından 6 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Yalın, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Ekipler göçükten 10 saat sonra ise Mehmet Köstekçi’nin cansız bedenine ulaştı.
Köstekçi’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Köstekçi daha sonra yakınları tarafından toprağa verildi. Hastanede tedavisi devam eden, belinde çatlak, 6 saat havasız kaldığı için ciğerlerinde problem oluşan Yalın ise hastaneden taburcu oldu.