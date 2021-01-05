İngiltere'de milletvekili koronalı iken seyahat edince tutuklandı

İNGİLTERE mutasyona uğrayan koronavirüs salgınıyla boğuşurken ilginç bir haber geldi. Birleşik Krallık meclisi milletvekili Margaret Ferrier, 26 Eylül’de koronavirüs hastası olduğu sırada Glasgow’dan Londra’ya seyahat ettiği için geçtiğimiz gün tutuklandı.

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Geçtiğimiz Eylül ayında koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen Londra’dan İskoçya’ya seyahat ettiği tespit edilen İskoç Ulusal Parti milletvekili Margaret Ferrier tutuklandı. Birleşik Krallık meclisinde İskoçya’ya ayrılan 59 sandalyenin 56’sına sahip olan İskoç Ulusal Parti’nin milletvekili olan Ferrier’in suçlu ve pervasız davranış sebebiyle tutuklandığı bildirildi.

'Semptom göstermediğim için yaptım'

Durumla ilgili Margaret Ferrier, “Yolculuğa çıktığım çünkü Covid-19 testimin pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermiyordum ve kendimi çok iyi hissediyordum” dedi. Eyleminin mazeretinin olmadığı belirten Ferrier, “Yapmamam gereken bir şeyi yaparak karantina kurallarını ihlal ettiğim için kayıtsız şartsız özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Partisinden ihraç edildi milletvekilliği düşebilir

60 yaşındaki Margaret Ferrier, Eylül ayında da partisi İskoç Ulusal Parti tarafından partiden ihraç edilmişti. Konuyla ilgili Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle, Ferrier'in eylemlerinin parlamentoda "ciddi bir güvenlik ihlali" olduğunu ve kuralların bir "gözden geçirilmesi" gerektiğini söylerken, “Milletvekilliği de düşürülebilir” ifadelerini kullandı.