İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği bugün hesaplara yatıyor! Bakan Selçuk açıkladı

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişme... İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği bugün hesaplara yatırılıyor.Abone ol
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aralık Ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün Yapıyoruz" açıklaması yaptı.
Aralık ayına ilişkin işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri, bugün vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.
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